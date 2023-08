Un noi de 17 anys està en estat crític després d'ofegar-se a l'. El menor va ser rescatat d'una zona rocosa de la, a la urbanitzacióde l'Ametlla de Mar, després de patir una situació d'ofegament diumenge a la tarda quan passaven pocs minuts de les sis.El menor d'edat va ser tret de l'aigua inconscient, en l'helicòpter dels, amb la intervenció del Grup d'Actuacions Especials (). Després va ser traslladat fins a l'hospital. També es van activar tres unitats terrestres dels Bombers.El rescat d'aquest diumenge a la Cala Forn se suma als casos d'que hi ha hagut aquest estiu a l'Ametlla de Mar. El dissabte 5 d'agost unva morir ofegat a la platja de Ribellet, també a l'Ametlla de Mar. En aquell cas, el cos de l'home va aparèixer flotant i va ser arrossegat per les onades fins a la sorra. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va dur a terme tasques de reanimació, sense èxit.Segons les primeres informacions, diverses persones van veure arribar unfins a la platja i embarrancar a la sorra. L'únic ocupant va baixar del turisme i va anar directament a l'aigua. Després d'uns minuts, els mateixos testimonis van alertar els serveis d'emergències i la policia en veure que l'home no sortia del mar. Diverses patrulles de lade l'es van desplaçar a la zona per localitzar l'afectat.

