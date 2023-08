Collboni evita assistir al seu primer pregó de la Festa Major de Gràcia com a alcalde

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

L'alcalde de Barcelona,de les festes del barri, aquest dilluns a les 19h. Seguint l'estel de la decisió d'Ada Colau l'any passat, després que el 2021 hi hagués una xiulada que va acabar en llàgrimes de l'exalcaldessa , el nou líder del consistori barceloní tampoc serà al balcó des d'on es donarà el tret de sortida institucional a la Festa Major de Gràcia 2023 . Per part del govern municipal, doncs, la màxima autoritat que acompanyarà els pregoners serà, també regidora del districte gracienc. Alhora, està previst que la comitiva del nou govern socialista compti també amb el tinent d'alcaldia Albert Batlle, tot i que no se'n descarten altres incorporacions.Dels representants socialistes, però, l'única que hi intervindrà serà Bonet. Al costat de la regidora socialista hi haurà els pregoners, els capitans dels equips femení i masculí de futbol del Club Esportiu Europa, després que aquesta darrera temporada hagin aconseguit pujar de categoria les dues formacions de màxim nivell del club. En el cas de Porta, a més, es tracta d'un doble homenatge perquè la jugadora escapulada va anunciar el maig passat que es retirava del futbol professional, alhora que s'acomiada de l'equip gracienc situant-lo a la segona màxima divisió del futbol femení a l'estat espanyol. A la zona noble de la plaça de la Vila de Gràcia també hi hauràEn el passat més recent, aquesta cerimònia lúdico-institucional s'ha convertit en un terreny amb un punt incòmode per als representants de l'ajuntament, especialment per als comuns quan ostentaven l'alcaldia., dos anys enrere, quan Jordi Cuixart era el pregoner, Colau va trobar-se una escridassada especialment sonora. La llavors líder del consistori va demanar "respecte i escolta", si bé les crítiques van imposar-s'hi. També l'expresident d'Òmnium, que en aquell moment acabava de sortir de la presó després de ser indultat , va intentar calmar els ànims:. Després d'aquells fets, la cap de files de Barcelona en Comú no va assistir a la següent edició del pregó. Així i tot, el regidor del districte, també de la mateixa formació política, Eloi Badia, acabaria rebent també una crítica sonora l'any passat.Sigui com sigui,, si s'estudia l'hemeroteca recent. En el cas de Colau, la tendència és clarament fluctuant. El primer mandat el va iniciar amb dues presències continuades, el 2015 i 2016, però els tres anys següents s'ho va estalviar. De nou, el 2020 i el 2021 s'hi va implicat, per després apartar-se'n de nou. També els alcaldes anteriors -com Xavier Trias o Jordi Hereu- van viure episodis de xiulets, com a part de la tradició crítica gracienca. De moment, Collboni - dos mesos després d'arribar a l'alcaldia amb una operació que va barrar el pas a Xavier Trias, que tenia un pacte tancat amb ERC - ha preferit iniciar el mandat delegant la presència al pregó gracienc en la seva mà dreta, Laia Bonet.