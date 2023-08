La sorpresa de Javier Milei, l'ultra que ha guanyat contra tot pronòstic les primàries a l'Argentina

Gracias a todos los argentinos que nos apoyaron en todo el país. Felicitaciones a @PatoBullrich por el triunfo en estas primarias que con mucho respeto y seriedad hemos llevado adelante.



Quiero felicitar también a @jorgemacri por haber sido elegido como candidato a Jefe de… pic.twitter.com/MtW0DBbu3U — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) August 14, 2023

El peronisme, el gran derrotat

Si UP prioriza las reivindicaciones de los de abajo, compromisos concretos con los que no tienen vivienda o viven en un barrio sin las condiciones adecuadas, de los que cultivan y protegen la tierra, de los laburantes registrados, informales y de la economía popular que no llegan… pic.twitter.com/HSFkStAwl4 — Juan Grabois (@JuanGrabois) August 14, 2023

El candidat ultradretà i ultraliberalha donat la sorpresa i s'ha convertit en el, les PAS, capitalitzant un vot de descontentament que, segons les seves pròpies paraules, espera que serveixi per posar fi a l'octubre al "model de la casta".Milei, del partit La Llibertat Avança, té el, que equival a més de set milions de persones que li han dipositat la seva confiança, segons les dades oficials recollides pel diari argentí La Nació. Mentrestant, la coalició opositora Junts per al Canvi ha obtingut el 28,27% (més de 6,5 milions de votants) i(uns 6,3 milions de suports).. Aquesta alternativa competitiva no només acabarà amb el kirchnerisme, sinó que eliminarà la casta parasitària, absurda i inútil d'aquest país", ha declarat Milei després de conèixer-se els primers resultats oficials, al final d'una jornada electoral en què. "Estem davant de, basat en aquesta atrocitat que diu que on hi ha una necessitat, hi ha un dret, però s'oblida que aquest dret s'ha de pagar", ha afegit el candidat ultraliberal, que ha assegurat que aquesta victòria és "el primer pas per a la reconstrucció" de l'Argentina.A més a més, Milei, queen les enquestes prèvies els comicis, ha celebrat ser tant la força més triada individualment com els més votats en l'àmbit de partits i ha demanat alsque s'uneixin a "la revolució liberal" per "treure" els polítics que "no volen canviar".A Junts per al Canvi, els vots s'han dividit entre l'exministra de Seguretat,, molt pròxima al líder opositor(amb el 16,99%) i el cap de Govern de la Ciutat Autònoma de Buenos Aires,(amb l'11,28%). "Gràcies a tots els argentins que han donat suport a tot el país. Enhorabona a Patricia Bullrich pel triomf en aquestes primàries que amb molt de respecte i serietat hem tirat endavant", ha publicat Larreta en el seu compte de Twitter en conèixer-se els primers resultats oficials.Per a Bullrich, la seva coalició ha donat aquest diumenge "un, ja que considera que els resultats evidencien que la ciutadania reclama "un canvi d'arrel" que impliqui deixar enrere la corrupció i posar fi al "balafiament" econòmic. Ara, resten amb "els braços oberts a tothom" els mesos que queden fins a l'octubre.Per part de la peronista Unió per a la Pàtria s'havien presentat el ministre d'Economia,, amb el 21,35%, i, líder d'una de les forces més a l'esquerra de la coalició oficialista i que ve dels moviments socials, que ha rebut el 5,84% de suports, segons l'estimació al 90%.Massa aspira aper remuntar posicions i tenir opcions en la cita definitiva. En aquest sentit, ha negat que l'esquerra estigui derrotada -promet barallar "fins a l'últim minut"- i", alertant alhora dels riscos que implicarien algunes de les propostes més radicals de Milei, que ha plantejat dolaritzar l'economia, tancar el Banc Central i mà dura contra la delinqüència.També Grabois creu que hi ha marge de millora. "Si UP prioritza les reivindicacions dels de sota, compromisos concrets amb aquells que no tenen casa o viuen en un barri sense les condicions adequades, d'aquells que conreen i protegeixen la terra, dels informals i de l'economia popular que no arriben a final de mes...", ha publicat a les xarxes socials.. En aquest cas, han deixat en evidència el descontentament que sent la ciutadania amb la classe política, cosa que ha quedat reflectida, per exemple, amb percentatges elevats d'abstenció i de vot en blanc. En aquestes eleccions primàries també s'ha elegit els, així com la terna que lluitarà per a assumir el control de les províncies, entre ells eli altres càrrecs executius locals i municipals.D'aquesta manera, el rival a batre és Junts per al Canvi, que ronda el 56%, i especialment, que s'ha imposat per un punt i mig en la pugna interna enfront de. Més renyida es presenta la disputa pel lloc de governador de Buenos Aires, si bé l'actual responsable,, ha conservat la primera posició enfront dels envits de l'oposició.