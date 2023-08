La negociació pel Congrés s'enverina amb la investidura en l'horitzó

Mostra el teu compromís amb Nació.

Quan arrenca una legislatura acostuma a produir-se el mateix ritual, especialment si no hi ha majories clares:a múltiples bandes, càsting de noms per sota del radar, negociadors que fan equilibris i una data límit -en aquest cas, el 17 d'agost- per tancar un acord. En el cas de la constitució de la mesa del, en les últimes hores la negociació s'ha enverinat, detall que adquireix més rellevància en la mesura que les converses per la tria de l'òrgan rector de la cambra baixa és l'avantsala de la investidura de. De la fotografia d'aquest dijous se'n podran deduir les imatges que vindran.I, com és habitual en aquest tipus de negociacions, hi ha més d'una partida en marxa. La principal és qui presidirà el Congrés. Elli ha de buscar recanvi a, que ha liderat la cambra els últims quatre anys i ha renunciat a revalidar el càrrec , però necessita els vots de, els de la majoria de la investidura de la legislatura anterior -ERC, PNB, Bildu- i, possiblement, també els de Junts. I aquí és on entra la segona dinàmica soterrada d'aquests dies, que és el pols permanent entre el partit fundat per-al centre de l'escena des del 23-J- i ERC. Del front unitari per negociar a Madrid no se n'han posat ni les bases, perquè l'estratègia de les dues formacions ésen la seva concepció.Puigdemont continua enviant missatges -alguns més evidents, alguns de més críptics, com el d'aquest matí- a través de Twitter. "Encarar una negociació a través de declaracions públiques. Potser per això, a mesura que s'apropen dies decisius, com aquest proper 17, creix eli puja la subhasta. I es disparen les especulacions. Paciència, perseverança i perspectiva", ha piulat aquest dilluns . Junts ja ha deixat clar que la seva aspiració en l'inici de legislatura no són els llocs que es puguin ocupar a la mesa o tenir grup propi al Congrés, sinó posar les bases per laamb l'Estat. En altres paraules, que Sánchez estigui disposat a parlar de l'autodeterminació i també de l'amnistia.En el cas d'ERC, el fet que ara situïn més condicions polítiques per parlar del repartiment de la mesa del Congrés també ha servit per apujar el preu de la posada en marxa de la legislatura. Els republicans combaten des de fa setmanes la idea que els seus vots es poden donar per descomptats en el sac del PSOE, especialment de cara a la investidura. Qui ha parlat aquest dilluns - ho ha fet a Catalunya Ràdio - ha estat l'exdiputat, que ha considerat "secundària" la unitat amb Junts i ha demanat "parlar clar". La prioritat, segons Tardà, és superar "amb èxit" l'escull de la constitució del Congrés, perque si no es "dificulta" la investidura.I què vol dir superar "amb èxit" la constitució de la cambra, a ulls del PSOE? Tenir la presidència del Congrés, com ha assenyalat la vicepresidenta en funcions. En aquest sentit, ha descartat que ellideri la cambra -proposta que va fer pública Coalició Canària , que amb un diputat pot tenir la clau de la legislatura- i ha receptat "discreció" en les converses. La mateixa fórmula que ha reclamat Marta Lois, nova portaveu parlamentària de Sumar, a l'hora de dialogar amb Junts. "Cal evitar el soroll innecessari", ha indicat després de recollir l'acta. Els dies que quedin fins arribar a dijous al matí, quan es constituirà al Congrés, es faran llargs.