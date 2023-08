Alerta a Itàlia: el volcà més gros d'Europa torna a entrar en erupció

Wow. The new eruption that just began at #Etna is absolutely incredible. Clipped from the live stream below: https://t.co/ndErGAJjY7 pic.twitter.com/J18qPuov1v — Alex Spahn 🌋🌪️☄️ (@spahn711) August 14, 2023



Enèsima erupció volcànica de l'Etna , el volcà més gros d'Europa i el més actiu de la regió. L'erupció ha tingut lloc al Mont Etna, situat a l'illa de Sicília i ha obligat a tancar l'de, el més proper, ha hagut de tancar a causa de la cendra. L'empresa que gestiona la infraestructura ha concretat que s'hantotes les operacions en principiha demanat alsque abans de desplaçar-se fins a la instal·lació comprovin l'estat del seu vol i possibles canvis i desviaments, també en les arribades.L'Insitut Nacional de Geofísisca i Vulcanologia () d'ha informat de l'emissió de lava des del crater del volcà, a més de 2800 metres d'alçada, la matinada daquest diumenge a aquest dilluns. La projecció de lava ha estat constant des de les 3:20 d'aquest dilluns i posteriorment ha comportat que també sortís cendra de l'interior, que s'haeni ha acabat per obligar a tancar l'aeroport de Catània.La clausura de l'aeroport coincideix amb un període de temporada alta de. Aquest dilluns a la tarda hi ha previstos quatre vols des de l'cap a Catània, segons Aena. De moment, es desconeix com afectarà tot plegat els vols des de la capital catalana. De moment no s'han registratni. L'última tongada d'activitat de l'Etna va ser al maig d'aquest any.