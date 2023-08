Detenen a Vila-seca un home que havia intentat ofegar la seva amiga a la platja

Mostra el teu compromís amb Nació.

Un home va ser detingut ahir diumenge per laper un presumpte delicte d', en intentarque pertany al municipi de Vila-Seca, segons avança el Diari de Tarragona.Tot plegat va succeir cap a les sis de la tarda, a prop de Punta Prima, quan els socorristes i el) van detectar un ofegament, va aterrar un helicòpter medicalitzat i els agents de la policia local van iniciar una investigació, que a través de testimonis va determinar que l'home, veí de La, hauria intentat ofegar la dona, també veïna del nucli, per causes desconegudes. La dona va ser reanimada i traslladada a l'de Tarragona, si bé està fora de perill.No és el primer cas d'ofegament que es produeix aquest estiu a la platja de, al municipi de. El passat 31 de juliol, unes va ofegar a la platja va ser atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), així com els serveis de. Gràcies a la seva ràpida intervenció, l'home va salvar la vida, tot i que va acabar a l'Hospital dedeen estat menys greu.