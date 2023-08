Un avi caça un pedòfil a Palamós que gravava menors nus a la platja

Elsd'Esquadra hanque gravava imatges deen una platja de Palamós (Baix Empordà). El detingut, que és un estranger europeu i té 63 anys, feia servir una càmera de vídeo de la mida d'un gra d'arròs que portava dissimulada a la cremallera de la seva motxilla.Els agents el van atrapar després queenregistrant imatges dels seus nets quan es banyaven a la platja. Tot i que l'home va intentar fugir corrents, els Mossos el van poder atrapar. Després de visionar les imatges, la policia va registrar l'habitació de l'hotel on el pedòfil s'allotjava i allà hi van trobar material electrònic amb arxius de vídeo i imatges de menors. Se l'acusa d'un delicte dede menors.La detenció de pedòfil va tenir lloc el passat diumenge 6 d'agost a la tarda. Cap a dos quarts de cinc, els agents de la Unitat Marítima dels Mossos van veure coma la platja de Palamós. Quan els policies van acostar-s'hi, un d'ells va fugir corrents. L'altre home va explicar als agents que havia sorprès el fugitiu gravant imatges dels seus nets menors d'edat mentre s'estaven banyant a la platja sense els banyadors. Els agents van aconseguir aturar el sospitós i, quan van escorcollar-li la motxilla, van comprovar com l'home portava la càmera de vídeo camuflada a banda d'un suport per al dispositiu.Els agents van demanar poder veure les imatges i, quan les van haver visualitzat, van comprovar com a les gravacions hi apareixien les criatures. Després d'analitzar-les, els agents van veure com hi sortien primers plans d'infants, i que el sospitós els havia enregistrat de manera intencionada per a finalitats pornogràfiques.Davant d'això, la policia va detenir l'home i tot just després van fer l'escorcoll a la seva habitació d'hotel. El detingut va passardavant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.

