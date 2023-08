Tardà assegura que la unitat entre ERC i Junts «és secundària» i demana a Puigdemont «parlar clar»

Descarta que el PNB tingui la presidència

L'exdiputat republicàha assegurat quei que. Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio en referència a una piulada de l'expresident Carles Puigdemont , que ha detectat "nerviosisme" en la negociació per la mesa del Congrés, a escassos dies perquè es materialitzi, i ha receptat "perspectiva".En aquest sentit, Tardà ha lamentat que,en les converses que s'estan produint tant per a la configuració de la mesa com per a una possible investidura del president del govern espanyol en funcions i candidat socialista,. Per això, el republicà ha demanat a Junts posar les cartes damunt la taula i explicar, sense matisos, a la ciutadania, què és el que es negocia.Tardà també ha volgut subratllar la importància de, que és la creació de la mesa de la cambra baixa. Després, s'iniciarà el que anomena com a "segona fase", que és veure com el PSOE és capaç de guanyar-se el suport de l'independentisme basc i català per a la investidura. "Si la primera fracassa, dificulta la segona", ha vaticinat. "perquè si no es belluga prou, ho tindrà més difícil per aconseguir la investidura", ha resumit el republicà.Alhora, l'exdiputat d'ERC també ha vist "difícil" que el PNB pugui tenir la presidència de la cambra baixa, tal com havia defensat aquest cap de setmana Coalició Canària , ha argumentat Tardà, que també ha destacat com a obstacle perquè es produeixi que la figura de president del Congrés "té molta representació tant internament com internacionalment".No obstant això, per al republicà no hi ha cap mena de dubte que tindran presència a la mesa. "Ben segur, històricament sempre ha estat així", ha vaticinat.. Amb tot, però, per a ERC, ha defensat, el que és veritablement important és que sigui quin sigui el resultat, la mesa no dificulti les reivindicacions republicanes. Sobre això, ha tornat a posar damunt la taula, una reclamació, que, ha subratllat, "és del conjunt de l'independentisme".