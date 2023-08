El temps d'aquest dilluns: es manté la calor amb el sol com a protagonista

Temperatures similars

Elseguiran sent els protagonistes d'aquest dilluns 14 d'agost, després d'un cap de setmana on dissabte, el temps violent va causar pedregades i pluges intenses al Ripollès i a Osona. Les temperatures es mantindran elevades a bona part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a primera hora poden haver-hi alguns núvols prims al litoral català. De cara a la tarda, poden créixer nuvolades al Pirineu lleidatà amb possibilitat d'algunsAlerta al Camp de Tarragona: des del Meteocat hana onze comarques del sud de Catalunya. Estaran en perill moderat l'Alt Penedès, Garraf, Baix Penedès, Alt Camp, Tarragonès, Baix Camp, Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià.Les quatre capitals del país mantindran la tònica dels últims dies. La temperatura mínima serà alta, sobretot a la zona de Tarragona i les màximes tornaran a superar els 30 graus a l'interior. Queda lluny ja la treva de calor que vam tenir la setmana passada i aquesta caldrà refrescar-se constantment i evitar sortir a les hores de màxima calor. Barcelona ciutat la mínima no baixarà dels 23 graus, amb màximes de 28 durant el dia. A primera hora els núvols seran protagonistes. A Girona les temperatures durant la matinada cauran als 22 graus, però un cop s'aixequi el sol arribaran fins als 32. A Lleida , a primera hora del matí, es registraran fins a 22 graus, però la tendència durant el dilluns serà a l'alça i s'arribaran als 34 graus a la tarda. A Tarragona , de matinada, els núvols seran protagonistes gairebé tot el dia. El mercuri marcarà mínimes de 23 i màximes de 28 durant el dia.

