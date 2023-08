Retencions a l'AP-2 per un vehicle incendiat

Unaquest diumenge a la tarda a l'autopista AP-2 al seu pas per l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà). Com a conseqüència s'ha tallat un carril a la circulació.Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, la incidència provoca almenysde retencions en sentit est, cap a Barcelona.Quatre dotacions dels Bombers de la Generaliat s'han activat per extingir el foc, que s'hadel marge de la carretera. L'avís s'ha rebut a les 17.05 hores i el cap de l'incendi ja està estabilitzat.

