Amaral canta amb els pits descoberts per protestar contra la censura i per la llibertat de les dones

Por estas cosas te queremos tanto, Amaral



“Esto es por Rocío, Rigoberta, Zahara, Miren, Bebe,… por todas nosotras, porque nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desnudez".pic.twitter.com/L6IgsnZUTj — Spanish Revolution (@Spanish_Revo) August 13, 2023

Por la dignidad de nuestra fragilidad, de nuestra fortaleza.



Somos demasiadas 🔥💜#Amaral pic.twitter.com/zWR762HtC3 — Irene Montero (@IreneMontero) August 13, 2023

En favor de lasobre els seus cossos.ha sacsejat les xarxes socials aquest cap de setmanaen el seu concert al festival, al municipi d'Aranda de Duero. La cantant de Saragossa es volia sumar així a les seves companyes de gremi, que han estat reprimides, castigues o criticades per mostrar els pits en les seves actuacions."No podran passar per sobre de la vida que volem heretar, on no tingui por a dir el que penso", va dir Amaral de de l'escenari,un dels seus temes més coneguts. El cas de Saiz va ser molt recordat per l'autora, ja que ella va ser reprimida per un policia que la va obligar a tapar-se els pits enmig d'un concert i li va assegurar que l'arrestaria si no ho feia.La ministra d'Igualtat,, la vicepresidenta en funcions i líder de Sumar,i altres personalitats del món de les xarxes, de la música, la política i l'activisme han aplaudit amb força el gest d'Amaral. ", de la nostra fortalesa. Som masses", ha escrit Montero.

