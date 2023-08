​Llibertat amb càrrecs pel presumpte autor d'una agressió sexual a Esterri d'Àneu

El jutjat en funcions de guàrdia de Tremp (Pallars Jussà) ha decretatamb càrrecs pel presumpte autor d'una, (Pallars Sobirà).La jutgessa ho ha fet d'acord amb les peticions realitzades tant per Fiscalia com per l'acusació particular. També ha decretat unai prohibeix l'acusat comunicar-se amb la víctima per qualsevol via.Segons ha avançat el diari La Mañana i han confirmat els Mossos d'Esquadra a l'ACN, els agents van detenir l'home a tres quarts de set de la matinada de divendres i mantenen oberta la investigació, que es troba sotaL'agressió sexual ha coincidit amb la celebració de laperò es desconeix si els fets s'haurien produït en actes festius. Segons el diari, el presumpte agressor té vinculació familiar a Esterri d'Àneu, però no viu al municipi.

