Una altra lesió greu colpeja el Reial Madrid: Militao es trenca el lligament encreuat anterior

El Reial Madrid viu hores molt sensibles pel que fa a la salut física de la seva plantilla. Si la setmana passada el club blanc patia una baixa molt sensible ambara ha de lamentar una altra. I pel mateix motiu., central brasiler titular dels madrilenys,Això confirma els pitjors pronòstics possibles pel jugador, que es va lesionar dissabte en la primera jornada de Lliga contra l'Athletic de Bilbao. Els blancs van aconseguir la victòria, però sumen una nova baixa sensible al seu vestuari.Militao va patirquan lluitava per una pilota a San Mamés.de l'Athletic, el genoll se li va quedar clavat i es va retòrcer a terra de dolor. Els serveis mèdics del club blanc se'l van endur de pressa i corrent al vestuariAquest diumenge han confirmat la pitjor notícia per a ell.

