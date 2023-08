Rovira avisa el PSOE que «no pot donar per descomptats» els vots d’ERC a la Mesa del Congrés

2.- I també hem dit que el PSOE no pot donar per descomptats els vots d’ERC a res. Ni a una Mesa del Congreso que ha vetat el català, que no ha deixat investigar l’espionatge de Pegasus o que ha encallat la tramitació de la llei d’amnistia. — Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) August 13, 2023

ha avisat aquest diumenge al PSOE que "no pot donar per descomptats els vots" del seu partit "a res", ni tampoc a la Mesa del Congrés dels Diputats, que s’ha d’escollir el dijous d'aquesta pròxima setmana.En una piulada al seu compte personal,de Pegasus o ha encallat la tramitació de la llei d’amnistia". Segons la líder dels republicans, la formació prioritza "l’entesa estratègica amb Junts".", afirma en una piulada, on també diu que “coordinats estratègicament pesen més” que cada partit a la seva "banda".

