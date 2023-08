Yolanda Díaz rebutja «incendiar Catalunya» i veu Espanya «preparada» per a un acord territorial

La líder de Sumar i vicepresidenta segona del govern espanyol en funcions,defensa quei, a més,per resoldre el conflicte polític."Quin és el problema?, afirma Díaz en una entrevista a El Periódico, on també ha evitat pronunciar-se sobre l'amnistia o un referèndum. La líder de Sumar, però, en altres entrevistes, va deixar clar que una consulta d'aquestes característiques "no estava sobre la taula".En aquesta conversa, però, ha allargat la mà a les formacions catalanes. "A Catalunya hi ha un conflicte polític al qual mai s’hauria d’haver arribat, que hem millorat moltíssim durant la legislatura passada i que hem de seguir millorant. Si governen el PP i Vox, les relacions empitjorarien", afirma.no vull treure rèdit electoral d’un problema que és molt greu", avisa.

Com ja va fer durant la campanya electoral, Díaz diu que "quan hi hagi un acord de majories" sobre la resolució del conflicte "els catalans han de poder votar". "Només faltaria", afirma. "Com que és un conflicte polític, l’aposta és el diàleg. Vull que Catalunya es quedi a Espanya. I, a més, vull reivindicar la millor Catalunya", diu.





