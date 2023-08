Els Bombers estabilitzen un incendi que s'ha declarat al Pont de Vilomara, a tocar del gran foc de 2022

ESTABILITZAT un incendi de vegetació a El Pont de Vilomara (avís 19.03 h). És d’un foc a la part alta de la carena que crema en descendent afavorit per la marinada. De moment no ha llançat focus secundaris, però n’estem pendents. Hi hem activat 10 🚒, 2 🚁 i 2 🛩️#bomberscat pic.twitter.com/FlJq2VMKlu — Bombers (@bomberscat) August 12, 2023

Elshan donat per estabilitzat unque s'ha declarat aquest dissabte a les 7 de la tarda al terme del, a tocar d'on es va produir el gran incendi de 2022 que va arrassar diverses cases de la urbanització deEn aquest cas, les flames s'han originat a prop dei el, a uns dos quilòmetres d'aquest nucli, a laque hi puja, i ha cremat en descendentEls Bombers, que hi han desplaçat, han perímetrat una àrea deper controlar el possible llançament de, que no s'ha produït.Passades les 8 del vespre, els Bombers han donat l'incendi per estabilitzat i han ordenat. Al punt ja, però han quedat vuit dotacions dels Bombers per revisar punts calents.L'incendi ha afectat una superfície de 0,34 hectàrees, segons dades provisionals dels