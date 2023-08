Investiguen una agressió homòfoba a Salt

Els Mossos d'Esquadra investiguen unaque s'ha produït la matinada d'aquest dissabte als voltants de la(Gironès). Els fets haurien passat a quarts de set de la matinada, quan un grup de persones sortien d'una festa que havia organitzatGirona a la Mirona.Mentre estaven parlant a fora del local, dos joves han començat a increpar una de les víctimes amb. La resta de companys de la víctima han demanat respecte als joves i que els deixessin en pau. Segons alguns testimonis amb qui ha pogut parlar l'ACN, els agressors anaven visiblement beguts i han acabatLGTBI que hi havia.Una de les víctimes ha rebut un cop de puny i, per uns moments, hauria perdut el coneixement segons apunten testimonis dels fets. Davant d'això, alguns dels organitzadors de la festa i altres activistes han trucat als serveis d'emergències. Una ambulància ha atès les tres víctimes en el llocs dels fets i els ha traslladat aPer altra banda, els Mossos d'Esquadra també s'han desplaçat fins a l'exterior de la Mirona per parlar amb els testimonis i saber què havia passat. Aquest mateix dissabte a la tarda s'haque han anat a la comissaria. Ara, els agents estan investigant el cas.Des de lhan condemnat l'agressió a través d'un comunicat a les xarxes socials. També s'hi ha sumat l'alcalde de Girona,que a través de Twitter ha donat el seu suport a les víctimes. Salellas també ha anunciat que no permetrà que "l'odi continuï creixent als nostres carrers". L'Ajuntament de Salt també ha donat el seu suport als activistes a través de les xarxes.

