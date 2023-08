Els turistes catalans atrapats a Etiòpia, a punt per tornar a casa

El departament que dirigeix José Manuel Albares ha assenyalat que l'operació ha estat possible després d'intenses negociacions de l'ambaixada amb alts càrrecs del govern etíop, entre els quals hi ha el conseller de Seguretat del primer ministre, als quals s'ha sol·licitat la protecció del grup i la tramesa

d'un helicòpter militar per dur a terme l'evacuació via aèria després de comprovar que el trasllat per carretera era inviable per talls i presència de milicians i bandes criminals.





Després de la confirmació de l'enviament de l'helicòpter de les Forces Armades etíops, l'Ambaixada ha coordinat juntament amb el general al comandament de les forces que controlen la zona el trasllat del grup fins a Bahir Dar, on han estat allotjats fins a la seva partida aquest matí Després de la confirmació de l'enviament de l'helicòpter de les Forces Armades etíops, l'Ambaixada ha coordinat juntament amb el general al comandament de les forces que controlen la zonaon han estat allotjats fins a la seva partida aquest matí

dissabte en un vol comercial que els ha traslladat fins a Addis Abeba.





El conflicte va esclatar l'1 d'agost passat a la turística ciutat de Lalibela i es va expandir per tota la regió d'Amhara, dificultant la sortida dels turistes espanyols pel tancament dels aeroports de Gondar i Lalibela, i va impedir el trànsit segur per carretera fins a