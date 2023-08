Ja no cal patir per Gündogan: el Barça aconsegueix inscriure'l a la Lliga

Ja és oficial. Els culers poden respirar tranquils.és jugador de ple dret del Barça a la Lliga.el club ha aconseguit inscriure'l a la competició domèstica espanyola només un dia abans que l'equip inici la seva primera jornada, davant el Getafe. Per ara, però, queden dos fitxatges més per inscriure:. El primer, peça clau de Xavi Hernández durant la pretemporada, és prioritari pel Barça; el central basc, en estar lesionat, no córre pressa.Pel que fa als jugadors que ja formaven part de la plantilla el curs passat però se'ls va haver de renovar el contracte, per la qual cosa no se'ls va poder inscriure -- també figuren en la llista d'inscripcions pendents. LaLiga va informar que, per poder ser efectives les seves inscripcions -a més de les dels fitxatges-,que la patronal va bloquejar l'any passat per la falta de pagament d'una segona part d'una de les palanques del club.A mesura que el club blaugrana vagi recuperant aquest deute, podrà anar inscrivint jugadors. A més,d'euros a nous inversors d'una part de Barça Vision, que ja havia estat venuda el curs passat, s

Altres notícies que et poden interessar