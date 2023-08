Els Mossos desmantellen quatre pisos de venda de droga a la Zona Franca de Barcelona

El balanç de l’operatiu, a més dels 12 detinguts, inclou 5 entrades i perquisicions, quatre al districte de Sant-Montjuïc i una a Sant Martí, i la intervenció de 2.000 euros, cocaïna, haixix, crack, estris de pesatge i 4 forges per fondre metall per desfer-se de droga i diners. Segons els Mossos, el grup no només venia cocaïna a nivell local, sinó que també abastava persones d’arreu de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana.





