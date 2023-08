Obren una desena de làpides del cementiri d'Arbúcies i tiren les restes de tres urnes per terra

L'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, ha apuntat que les dues persones que haurien comès aquest delicte anaven begudes, però que això "no els eximeix del gravíssim delicte que han comès". Garriga espera que els caigui "la màxima sanció possible" per haver profanat aquestes tombes. L'alcalde ha demanat disculpes a les famílies de les tres urnes que van caure a terra.





