En flames un desballestament de cotxes a Sant Fruitós de Bages

El desballestament de cotxesdes'ha vistaquest dissabte a la matinada amb unque era visible des des de diversos punts de la comarca. Aquest dissabte al matí l'i laa diversos punts de la zona, com a Manresa ciutat.L'incendi s'ha declarat passada la 1 de la matinada. Per motius que encara s'estan investigant, les instal·lacions, que es troben a lades de la, a l'entrada de l', s'han envoltat d'unesamb les quals els Bombers han tingut dificultats per a enfrontar-se.A l'espera que comunicació dels Bombers pugui donar més informació aquest dissabte al matí,, però una gran columna de fum encara és visible des de Navarcles, Artés i altres punts del Pla de Bages.

Altres notícies que et poden interessar