El govern espanyol proposa Nadia Calviño per presidir el Banc Europeu d'Inversions

El govern espanyol ha presentat formalment la candidatura de la vicepresidenta en funcions. L'executiu de Pedro Sánchez la veu com una "aposta ferma" i amb les "màximes opcions" per reforçar la presència i influència d'Espanya als organismes internacionals.En aquest sentit, apunten que es tracta d'una "candidatura forta" per l'experiència de Calviño,i cinc més com a ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital. El nomenament, no afectaria les seves responsabilitats al govern espanyol, que podria exercir fins a final d'any, quan hauria d'ocupar el lloc al BEI el gener de 2024.

El govern espanyol destaca que la vicepresidenta en funcions té un "gran prestigi" en l'àmbit internacional i actualment presideix el Comitè Monetari i Financer Internacional, principal òrgan multilateral d'assessorament del Fons Monetari Internacional. En aquest sentit, remarquen que Calviño ha estat "clau" per aconseguir i posar en marxa els fons europeus Next Generation.

Quan podria ser escollida?

El procés de selecció preveu la validació formal de candidatures el 17 d'agost. El nomenament, que requereix el suport d'una àmplia majoria d'estats membre, s'acordaria a la reunió del Consell de Ministres d'Economia i Finances (ECOFIN) informal de Santiago de Compostel·la dels dies 15 i 16 de setembre i seria formalment adoptat al Consell de Governadors del Banc Europeu d'Inversions a l'octubre.