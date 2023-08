Desmantellen una plantació de marihuana en un xalet a tocar del bosc

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat unaque hi havia en un xalet a Sant Cebrià de Vallalta (Maresme).La plantació suposava unen trobar-se a prop d'una, segons han informat aquest divendres en un comunicat.Els agents van escorcollar la finca el passat dimecres, al voltant de les set del matí, i van trobar. Una actuació que també va comptar amb efectius, entre d'altres, de la Policia Local i que "es va accelerar" per la ubicació de l'edifici.S'utilitzava lai es trobava en males condicions. Es vandues persones com a presumptes autores dels delictes contra la salut pública i defraudació del fluid elèctric.

