SALMÓN AHUMADO HOST C/P-E

Marca: JOALPESCA

Lot: E675C1528 3

Data de caducitat: 14/08/2023

Codi de barres: 2249134 011409

​

Què és la listeriosi?

Novaque afecta a Catalunya. En aquest cas, per unque conté. L'(AESAN) ha emès una alerta perquè hi ha una uns lots d'una marca que distribueix salmó fumat on s'ha detectat aquest bacteri.Aquesta alerta s'ha activat pel control que ha fet la mateixa empresa. Aquest producte consta que s'ha distribuït a Catalunya, Madrid, Castella la Manxa, Castella i Lleó i Múrcia tot i que no es descarta que hagi arribat a altres comunitats autònomes. Ja s'ha activat el protocol per retirar-lo dels punts de venda.Des de l'AESAN demanen de manera contundent que no es consumeixi eli que, en el cas que ja la tinguin, la llencin. Les dades específiques del producte problemàtic són aquestes:Laés una malaltia que s'adquireix per la ingestió del germen listèria, principalment a través dels aliments. Mentre que alguns bacteris generalment infecten òrgans específics del cos humà, la listeriosidiferents o membranes de la medul·la espinal o el torrent sanguini.Segons el departament de Salut, les infeccions per listèria tenen un risc significatiu per a les dones embarassades, que poden no presentar símptomes obvis. Els principalsde la listeriosi són vòmits, diarrea o febre. Per això, des de l'AESEAN recomanen visitar un centre de salut si s'ha consumit aquest producte.

