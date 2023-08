Xoc mortal amb diversos ferits en un accident a Tortosa

L'operació sortida pel pont d'agost ha començat tràgicament a les Terres de l'Ebre, on minuts abans de les 16 hores s'ha produït un sinistre mortal a la(Baix Ebre).Concretament, l'accident, que ha tingut lloc al quilòmetre 21,6 de la via, també coneguda com l', s'ha donat per un xoc entre unA conseqüència de l'accident una personai també hi haLa carretera ha quedat, mentre els cossos d'emergències actuen en el sinistre, i es fan desviaments pel lateral.L’accident s’ha produït quande circulació, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. A causa de l’accident, ha mort el conductor del turisme.També ha resultatuna altra persona traslladada a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, i una personai una lleu, totes dos traslladades a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat sis dotacions dels Bombers, tres dels Mossos d'Esquadra, un helicòpter del SEM i tres ambulàncies.

Altres notícies que et poden interessar