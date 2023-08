Què és l'esperó muntanyenc i per què cal protegir-lo?

Protocol de seguiment i mostreig de les fulles de l'esperó muntanyenc el 2020 a la Vall d'Eina Foto: Joris Bertrand / Floralab

L'(Delphinium montanum) és una planta amb flori, per això, es va incloure en el Catàleg de flora amenaçada de Catalunya l'any 2008. Se situa principalment als Pirineus orientals i, segons la(el projecte), la seva localització es redueix actualment a una desena de localitats i uns 9.000 exemplars reproductors.És per aquest motiu que, allà on es localitza, se solen emprendre accions per. Aquest ha estat el cas del, que ha instal·lat tancats a alguns exemplars que s'han trobat sota els cingles de la tartera de Saldes, al, amb la intenció d'I, de què les protegeixen, exactament? Doncs, en el cas del, dels. Tal com detalla el document dedicat a l'esperó muntanyenc per part del Floralab, "les pertorbacions del seu hàbitat per allaus o esllavissades no semblen tenir un impacte en la sostenibilitat de les seves poblacions", més aviat, el contrari: "Proporcionen nous espais disponibles per a la". Cal posar en relleu que aquesta espècie creix en formacions rocoses a altituds entre els 1.600 i els 2.300 metres.No obstant això, el Floralab també cita lesque concorren les zones de creixement de les plantes com un altre factor que en perjudica la renovació.És per aquest motiu que, al llarg dels anys, s'han anat implementant iniciatives com la del Cadí-Moixeró per. Per exemple, al voltant de, es va fer una acció (consistents en col·locar panells informatius i una tanca protectora) el 2021 precisament perd'aquesta planta; o a tocar de la, on un altre projecte transfronterer centrat en la botànica i flora endèmica va actuar amb laper mirar d'incentivar el creixement de més exemplars.



En aquests moments de l'any, la planta viu el seu moment crític, el qual determinarà el major o menor èxit de reproducció. I és que coincideixen dos elements clau: la forta afluència de visitants als paratges on creix i el seu moment de floració (va de juliol al setembre).



El projecte Floralab

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

La flor és vital, ja queque han de donar lloc a nous exemplars, però és precisament allò que els agrada consumir als isards. És per aquest motiu queserà determinant per procedir amb la instal·lació d'aquests mateixos elements de cara l'estiu vinent, i també provar noves ubicacions.Més enllà del cas concret de l'esperó muntanyenc, el Floralab va treballar entre el gener del 2020 i el juny del 2022, centrant-se en l'estudi de. A més del ja citat, també van analitzar el julivert d'isard (Xatardia scabra), el Pedicularis comosa subsp. asparagoides, el Botrychium matricarifolium, la Fetgera daurada (Chrysosplenium alternifolium), el Maiàntem (Maianthemum bifolium), la Genciana d'aiguamoix (Gentiana pneumonanthe), l'Orchis spitzelii, la Salenca lapònica (Salix lapponum), i l'Astragalus penduliflorus.La xarxa Floralab va estar conformada per professionals de, i va comptar amb el finançament de les administracions de les tres regions, a més del programa europeu