Mushkaa, Julieta i la P.A.W.N. Gang rebenten les xarxes amb l'estrena de dues cançons

Mushkaa i Julieta, la col·laboració més esperada

La P.A.W.N. Gang encara en té ganes

Divendres profitós per la. Laha estrenaten col·laboració amb la, la cançó que ja feia setmanes que les dues artistes havien avançat peramb petits fragments de la tornada i de la part final. Els pioners de l'urbà en català, la P.A.W.N. Gang, han presentat també novetats: la cançó. Música nova per aprofitar les últimes setmanes de l'estiu.", diu la tornada de. Ja fa temps que se sabia que aquestes dues cantants tenien entre mans una col·laboració, esperadíssima entre els seus fans, des del moment que van penjar un tros de la tornada de la cançó a TikTok i la xarxa social va omplir-se de vídeos amb ella.A la cançó, la Mushkaa recupera l'estildei hi incorpora la sutil veu de la Julieta, una altra de les protagonistes de la nova escena musical catalana . A la lletra, de fet, la Julieta reivindica que. "Després vaig de mona", diu. Si a principis de l'estiu sortia, ara no falta referència a un altre tipus de música: "bachatita, balla Romeo Santos".El llançament estava previst per la mitjanit entre dijous i divendres, però la cançó no va publicar-se correctament a Spotify. Els fans de les artistes van omplir Twitter de centenars de missatges de confusió. Incident a banda, l'èxit ha estat total i el, ja acumulaen menys de 24 hores.La P.A.W.N. Gang van ser els primers a fer música en català a casa nostra. Amb 12 anys de trajectòria a les espatlles, continuen publicant música nova com és el cas de, el single que ha sortit aquest divendres. Una cançói de, amb algun toc de la ironia típica del grup i amb una sonoritat que té un origen clar, però que també ha anat evolucionant cap als nous temps.

