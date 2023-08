L'Estat ja ha duplicat la despesa militar en només set anys i segueix inflant‑la per la porta del darrere

Així ha evolucionat el pressupost del Ministeri de Defensa, les modificacions aprovades i la inversió prevista, fins al juny de cada any

Operacions de compra d'armament aprovades pel govern espanyol des de la convocatòria d'eleccions

Els pressupostos de l'Estat d'aquest 2023 van disparar la partida per alen un 26%, però aquest notable augment no hauria estat suficient. Durant el primer semestre de l'any, el consell de ministres ha anatsense aval parlamentari, segons els informes d'execució del mateix Ministeri d'Hisenda. Amb tot, el pressupost actual de Defensa ja-amb totes modificacions incloses durant l'exercici-.Aquests augments pressupostaris per la porta del darrere per a despesa militar són habituals, però, a l'equador de l'any. Els increments que avala el consell de ministres per damunt de la xifra aprovada pel Congrés es justifiquen bàsicament com a despesa per a-no imprevistes, però tampoc contemplades als pressupostos- i per fer front a noves armes, sovint per a. Es tracta de productes molt cars -avions, bucs, tancs, míssils...- que requereixen pagaments anuals periòdics que, malgrat tot, tampoc no s'incorporen completament als comptes.Amb tot això, el pressupost del Ministeri de, més del doble que els 7.183 milions amb què va tancar el 2016 aquest departament. L'augment ha estat meteòric des de llavors, només frenat temporalment el primer any de la Covid. No es tracta, per tant, d'una resposta a l'atac rus a Ucraïna, sinó que la tendència ja venia d'abans . Igualment, el pressupost de Defensadel govern espanyol. Si s'hi inclouen totes les partides disperses entre diversos departaments i organismes, el cost total previst inicialment als comptes superava els 24.000 milions Com es pot comprovar al gràfic inicial, bona part de l'increment s'explica per la, és a dir, a compra d'armament. La partida prevista ascendeix per ara a 6.700 milions aquest 2023, uns 2.400 més que l'any passat el mateix mes de juny o 4.000 més que el 2018, quanva arribar a la Moncloa després de la moció de censura. De fet, l'augment pressupostari que va aconseguir Robles s'explica força per l'adquisició d'armes i vehicles militars. Segons els mateixos comptes, la intenció era dedicar-hi més de 20.000 milions entre 2023 i 2027 Tot i això, aquella quantitat devia quedar curta, ja que el consell de ministres l'ha anat ampliant progressivament. Fins i tot després de la convocatòria de les eleccions espanyoles. Durant el mes de juny, va aprovar ampliacions de crèdit per valor de 343 milions en favor del Ministeri de Defensa i, des de la dissolució del Congrés,. Entre aquestes operacions, destaquen 1.730 milions per a l'adquisició de, 595 milions per a un, 550 milions per ai 315,7 milions per a. Tot seguit es poden consultar totes aquestes adquisicions.