Rècord de temperatura a l'Ebre: 43 graus a Vinebre i més de 40 de la resta de la Ribera d’Ebre

La matinada del dijous va ser especialment càlida a sectors de muntanya, amb vent de ponent que durant diverses hores nocturnes va provocar valors de temperatura al voltant dels 30 graus a Montserrat – Sant Dimes (916 m), 25 graus al Montsec d'Ares (1.572 m) o 20 graus a Malniu (2.230 m).



La temperatura màxima va superar el llindar de perill per calor intensa a 64 de les 184 estacions de la XEMA, situades a les Terres de l’Ebre, bona part del Pirineu, sectors més aïllats de l'interior i alguns punts del Baix Empordà, on es va superar els 35 graus. Aquest nou pic de calor a Catalunya ha estat provocat per l'arribada d'una massa d'aire càlid provinent del nord d'Àfrica, que ha implicat la presència de pols en suspensió, amb calitja i mala visibilitat arreu del país.

Rècord a València

Segons dades de l'Agencia Estatal de Meteorología, l'aeroport de València va registrar 46,8 graus de temperatura màxima, superant en més de 3 graus l'anterior rècord absolut de la sèrie, de 43,4 graus el 6 de juliol de 1986. Al País Valencià el vent de ponent va disparar la temperatura màxima molt per sobre dels 40 graus, i fins i tot dels 45 a diverses comarques del centre, en alguns casos fins arran de mar.

Altres pics de calor extrema

L'11 i el 18 de juliol ja es van registrar pics de calor importants, però també força breus. En l'episodi d'este dijous, al migdia, el radiosondatge va mesurar 25,2 graus centígrads (850 hPa), més de 8 per sobre de la mitjana dels últims 25 anys en aquestes dates. Als pics de juliols es va superar el rècord de la sèrie, amb 27,8 graus l’11 de juliol al migdia, 29,4 graus la matinada del dia 12 i 28,2 graus la matinada del 18 de juliol. Fins este estiu, el rècord de la sèrie a este nivell de referència era de 27,6 graus i s'havia assolit el 14 d'agost de 2021 i el 23 de juliol de 2009.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Laha estat, amb diferència, el sector del país on aquest dijous es vanlesdel tercer pic de calor de l'estiu. A, a la, es van assolir els 43 graus, prop delsde rècord absolut de la sèrie dels últims 25 anys (registre del 12 d'agost del 2022).Segons dades de la, la majoria dels pobles de la Ribera d'Ebre i del sud del Priorat van superar els quaranta graus, com també en molts punts de l'interior, a Ponent. Aquest tercer episodi de temperatures extremes tampoc ha sigut "prou persistent", i per això no s'ha parlat d'onades de calor aquest estiu al país.Després de la refrescada de finals de la setmana passada, aquesta massa d'aire càlida a Catalunya ha provocat un episodi de calor extrema aquest dijous que ha afectat sobretot l'interior sud del país, la vall de l'Ebre, on va bufar el vent de ponent, el Priorat i la. A la resta del prelitoral, les màximes van ser més moderades, per efecte de la marinada, i al litoral amb prou feines es van superar els 30 graus.