La nova variant de la Covid, present a Catalunya des d'abans de l'estiu

Cada dia que passa hi ha més persones afectades per la nova variant de la Covid: . A Catalunya ja hi ha més de 400 pacients hospitalitzats i des de Salut ho atribueixen a una suma de factors. El 75% de les persones ingressades tenenEl nombre de persones a l'UCI, 13, es manté estable. Però des de quan existeix aquesta variant a casa nostra?Doncs tot i que ara es comencen a notar les conseqüències, la xarxa sentinella de seqüenciació va detectar la subvariant Eris primera vegada eni el sistema de vigilància en aigües residuals, la setmana del 10 de juliol, segons ha confirmat Salut.De fet, fins al dia 7 d'agost hi havia un total de 29 registres de la variant incloses en el Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SIVIC). I gairebé la meitat (52) de lesnivell estatal incloses al GISAID, un sistema de declaració voluntària de resultats de seqüenciació a nivell internacional, són de Catalunya.L'(OMS) ha avisat aquesta setmana que la variant de covid Eris pot estendre's globalment i provocar un augment de casos. En un comunicat, l'organisme de Nacions Unides va elevar el risc del llinatge del virus detectat al febrer i l'ha qualificat dePer què han augmentat els casos a Catalunya? Doncs des de Salut Pública apunten que aquest increment "pot tenir un origen multifactorial". D'una banda, indiquen, es pot deure alamb persones fora de l'entorn habitual per lesi quan laenlloc.També s'apunta a unaquan han passat molts mesos de la darrera vacunació i en molts casos de l'última infecció. Des de Salut Pública recullen que Eris pot tenir unai escapament ja que podria disposar de mecanismes per evitar la immunitat adquirida i, segons dades d'alguns països, podria també tenir major capacitat per produir casos que necessitin

