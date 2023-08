Vox dirigirà l'Oficina de Garanties de la Llibertat Lingüística de les Illes Balears

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Diversos dels acords pel qual Vox va permetre la investidura de la popular Marga Prohens a lesbuscaven aniquilar la. El focus es va posar principalment en el sistema educatiu, però la dreta té l'objectiu d'arribar a tants segments de la societat com sigui possible. Després de l'estiu, començarà a caminar una de les qüestions pactades entre el PP i els ultres, l', que serà presidida per l'extrema dreta, segons han avançat diversos mitjans locals.Es començarà a gestar el mes de setembre, però no podrà començar a funcionar fins al mes de, una vegada entrin en vigor els nous pressupostos i s'assignin els recursos necessaris a l'òrgan. Amb aquesta decisió, desapareix l'En l'acord entre el PP i Vox, és el punt 58 el que fa referència a aquesta qüestió. Els dos partits consideren que l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics ha servit com "instrument de l'exclusió del castellà i la imposició lingüística", i plantegen el nou organisme com una eina per "fomentar lacom del català i les modalitats lingüístiques de les diferents illes".En les últimes setmanes ja s'han produït episodis similars. Just ara fa un mes, la nova consellera de Salut del govern balear, Manuela García, anunciava que el català passaria de ser requisit a mèrit en la contractació dels sanitaris . I aquestes són només algunes de les decisions. En el pacte entre les dues formacions hi ha 110 punts programàtics, entre els quals s'inclou reforçar la "" per assegurar que no hi ha "intromissions ideològiques" a les aules. A banda, també plantegen modificar la llei que garanteix l'ús del català com a única llengua en les comunicacions externes i internes de l'balear per evitar, segons asseguren, que "s'impedeixi el bilingüisme i la llibertat de llengua".