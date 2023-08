Comença el retorn a casa del grup de turistes catalans a Etiòpia: ja són en una base militar

El comunicat de l'agència

Arriben bones notícies des del país africà: ja han estat evacuats de l'allotjament on feia més d'una setmana que es trobaven per la situació de tensió que es viu al país. Segons ha anunciat l'agència de viatges amb la que van contractar el viatge, Kananga,ja són a la base militar deon han arribat en helicòpter de l'exèrcit.Aquest dissabte volaran cap a la capital del país,En un primer moment, es va plantejar la possibilitat de treure’ls de la zona en conflicte per terra, però finalment es va optar per la via aèria. L’evacuació ha estat liderada per forces estatals etíops, després de les gestions locals de Daniel Abate, un contacte de l’agència especialitzada en viatges africans., que ha estat “en constant contacte” amb ells i amb els viatgers durant "aquests dies difícils"."Els nostres viatgers acaben d’arribar a la base militar de Bahir Dar en helicòpter militar. Si tot va com està previst, demà podran agafar el seu vol amb destí Addis Abeba amb l’objectiu de connectar amb el seu vol internacional cap a Espanya”, han indicat en el comunicat enviat aquest divendres al migida.Encara que en un principi no hi havia cap alerta sobre el país,alertant de "la situació d'extrema inseguretat a la regió d'Amhrara".i, en cas de ser-hi, contactar amb l'ambaixada espanyola a Addis Abeba.El governa la regió d'Amhara en resposta a mesos d'enfrontaments entre les forces de seguretat de l'estat i les milícies. Aquestes denuncien anys de discriminació per part de les autoritats centrals del país i han iniciat una espècie de revolta violenta contra les autoritats.