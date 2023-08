Palanca in extremis delper començar la Lliga. El club blaugrana ha fet oficial un acord econòmic perque obre la porta a inscriure elsi els jugadors que han renovat de cara a l'inici de la Lliga que comença avui. L'operació ha posat en mans deen socis de, amb un 29,5% de les participacions. En un comunicat, el president Joan Laporta ha valorat l'acord "És un progrés perquè el hub creatiu del Barça en entorns digitals impulsi la nostra marca". Fins ara, el Barça només tenia inscrits 12 jugadors de la primera plantilla, ambinclòs, amb sortida imminent.Precisament, la sortida del francès als'estima com a clau per poder inscriure a Oriol Romeu o els renovats, el capità, en cas que la interpretació del fair play financer per part de la Lliga no sigui favorable. Així i tot, el club blaugrana confia que l'ingrés de 120 milions permetrà alliberar prou marge salarial per fer les inscripcions a temps pel primer partit oficial de la temporada, aquest diumenge al camp del Getafe a partir de les 21:30.La venda de Frankper 12,5 milions d'euros ade l'Aràbia Saudita va obrir una escletxa deper poder destinar-los a la inscripció del gruix dels nous integrants de la plantilla o les renovacions de peces clau del vestidor.

L'activació de la palanca de Barça Vision se suma a la llista d'operacions tancades a última hora per part de la directiva de Joan Laporta. La darrera setmana l'angoixa es va disparar al club blaugrana després que caigués una de les palanques implementades l'estiu passat. Concretament, es tractava de la cessió del 16% de Barça Studios a un fons d'inversió alemany a canvi de 65 milions d'euros.