Incendi a l'aeroport del Prat: afecta un autobús i els vols no es veuen perjudicats

🔥 Crema un autobús llançadora a l'aeroport de Barcelona - El Prat.



L'incendi no ha ferit cap persona. La seguretat de l'aeroport impedeix accedir a la zona | @RTVECatalunya @rruperezhttps://t.co/8SkZZSxjFV pic.twitter.com/bKHci6hrzR — RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 11, 2023

Un autobús que dona servei a la infraestructura aèria ha esclatat en flames aquest divendres al matí i ha acabat calcinat. Per sort, eEl succés ha ocorregut a la Terminal 1, just a la zona d'accés a l'aeroport Josep Tarradellas. La cadena pública Radio Televisió Espanyola (RTVE) ha recollit imatges del vehicle accidentat:Segons ha explicat Protecció Civil, queels Bombers han actuat amb rapidesa quan han rebut l'avís, a un quart d'onze del matí. Cinc dotacions del cos d'emergències s'han desplaçat fins a la zona de la pista i han combatut les flames perquè no s'estengués per cap altra zona.

