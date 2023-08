Alerta alimentària: demanen a al·lèrgics que no consumeixin aquesta famosa xocolata

MILKA 250G MMMAX LUFLÉE CARAMEL

Lot: OOV0432741

Data de caducitat: 06/04/24

Atenció a tots elsha emès una alerta perquè hi ha un producte d'una de les xocolates més famoses que es poden trobar al supermercat que no duu l'etiquetatge correcte. És a dir,o les traces que conté i pot ser molt perjudicial per als al·lèrgics. El producte en qüestió éAquesta alerta està destinada especialment a totes les persones amb intolerància i al·lèrgia a la llet, soja, avellana i els seus derivats. Des de l'AESAN demanen de manera contundent que no consumeixini que, en el cas que ja la tinguin, la llencin o la tornin. Les dades específiques del producte problemàtic són aquestes:L'AESAN també ha alertat que el lot en concret d'aquest producte s'ha posat en circulació en diverses zones amb molta població de l'Estat, comper cap mena de conseqüència, en el cas que no tinguin al·lèrgies o intoleràncies als ingredients citats anteriorment.

Altres notícies que et poden interessar