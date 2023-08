Retencions a l'AP-7 per un foc de canyes al marge de la via

🚧 A l'AP-7 a Montmeló hi ha 1 carril tallat en sentit sud per aquest incendi al marge de la via



🔴 Hi ha retencions en tots dos sentits de la marxa pic.twitter.com/zHmbzqJHSU — Trànsit (@transit) August 11, 2023

Retencions a l'AP-7

Foc estabilitzat a l'. Elshan estabilitzat un foc de canyes al marge de l'autopista catalana, a l'altura de Parets del Vallès. L'avís s'ha produït a les 10:56 d'aquest divendres i ha obligat a mobilitzarper part de Bombers. En un primer moment s'han declarat tres focus actius que finalment han estat dos. Una hora més tard, el cos d'emergències ha declarat estabilitzada la zona i han retirat els dos helicòpters. En canvi, han mantingut set dotacions terrestres pels treballs d'extinció.Trànsit ha hagut de tallar un carril de l'enarran del foc. Per aquest motiu, els conductors de l'autopista han topat amb retencions en els dos sentits a l'altura de, a prop del cementiri entre Montmeló i la localitat vallesana. Amb l'ies manté la via parcialment tallada perquè els bombers facin els treballs d'extinció de l'incendi. Per ara, es desconeixen les causes de l'incendi.