Rauw Alejandro dedica una cançó de comiat a Rosalía: tots els missatges i dedicatòries de la ruptura

Els precedents: inspiració o monetització?

Per què tenen tant èxit?

Las'ha convertit en una cosa habitual en el, sobretot aquest últim any, que sembla que és el de les separacions. Ho vam veure fa uns mesos amb Shakira, quan va treure la Music Session #53 amb Bizarrap . Ara, però, és el torn de. El cantant porto-riqueny ha tret per sorpresa aquest dijous, una cançó dedicada aen què se sincera i s'obre com mai.Els dos cantants. Primer, Rauw Alejandro, el, amb un breu comunicat al seu compte de Twitter . I després, Rosalía, el en un escrit a Instagram . Amb tot, cal recordar que els artistes es van pronunciar públicament arran de l' exclusiva de la revista People i el rebombori que es va crear a les xarxes socials. A partir d'aquí, els seus seguidors van provar de reconstruir els fets i van veure que les dates de la ruptura no quadraven . Per si no n'hi hagués prou, també es va apuntar a una, cosa que tots dos ja han desmentit. De fet, a finals de juliol hi va haver un: un amic del cantant porto-riqueny va explicar a la televisió que el motiu de la ruptura podria ser, queDesprés de tants rumors, per fi s'ha pogut arribar a una conclusió gràcies al single Hayami Hana. Al final, per a un cantant,, i això és el que ha fet l'artista porto-riqueny. Els seguidors de Rauw Alejandro i Rosalía, perquè eren conscients que podria ser una manera deRauw Alejandro, amb el llançament de Hayami Hana, amplia la llista de cantants que han fet cançons sobre les seves ruptures els últims anys. El cas més conegut abans del de l'artista porto-riqueny és el de la, que ja ha fet cinc cançons sobre la seva separació amb Gerard Piqué — Te felicito Acróstico —.Rauw Alejandro i Shakira, però, no són pas els únics artistes que s'han esplaiat a les seves cançons., per exemple, ha arrasat aquest any amb Flowers , una cançó en què parla de la seva separació amb l'actor Liam Hemsworth i que finalment s'ha convertit en un himne i un homenatge a l'amor propi. Altres cantants que destaquen per tenir força cançons dedicades a les seves relacions i ruptures són, sobretot amb el famós tema Driver's licence , i, amb el melancòlic Ocean Amb tot, aquesta tendència actualment en auge realment ve de lluny., entre altres cantants,en són pioners. La diferència és que. Així doncs, la gran pregunta és fins a quin punt. Si bé és cert que les experiències i les vivències personals serveixen de font d'inspiració, cal saber trobar sempre

La major part de les vegades és per curiositat i morbositat, perquè sempre es vol saber què ha passat, per què han trencat. La societat està exposada a la sobreinformació, a la idea que com més coses se sàpiguen, millor. Ara bé, les ruptures entre famosos no deixen de ser un reflex de la realitat. Tothom passa per separacions i els sentiments solen ser els mateixos o molt semblants. Per tant, això fa que les persones empatitzin amb els artistes i se sentin identificades amb el tema.

Quin significat té Hayami Hana?

El títol de la cançó —Hayami Hana— també té un significat ben clar. Hayami i Hana són dues paraules japoneses que juntes volen dir "flor de gran bellesa, única i peculiar". De fet, al vídeo de la cançó publicat a YouTube hi apareix una imatge d'una flor de color rosa de fons. Per tant, podríem entendre que Hayami Hana podria fer referència a una persona única, bonica i difícil de trobar com una flor. És a dir, una definició que, segons el cantant porto-riqueny, encaixaria perfectament amb Rosalía.



A més a més, cada estrofa és una declaració d'intencions, però, en conjunt, la cançó és una carta de comiat a Rosalía. Rauw Alejandro s'obre completament i expressa sense embuts els seus sentiments en cada frase. Una vegada més, deixa clar que no hi ha hagut cap infidelitat —"Jo seré moltes coses, però mai infidel. Ella sempre va tenir la clau del meu cel. Això va ser alguna cosa més que no és al meu poder"— i afegeix que no va ser ell qui va voler posar punt final a la relació —"Hem discutit, em costa expressar-me, totes les meves mancances ja tu te les saps. Jo també les teves coses he d'aguantar-me, però mai per la meva ment va passar l'opció de treure'm"—. Per tant, veiem que hi va introduint detalls que fins ara no se sabien de la relació i de la ruptura.

En espera d'una resposta de Rosalía

En aquest sentit, també deixa anar que: "Vaig estimar per igual les teves qualitats i defectes, tot es torna més difícil amb el temps. Però no totes les persones estan preparades per això. I no et culpo, la vida que portem no és per a tothom. La premsa, les xarxes, les pressions de grup. Estant lluny és més difícil, més fàcil junts. Treballem sense parar, però fins a quin punt?", canta Rauw Alejandro.Si s'analitza més detalladament, de retruc es pot intuir que, però que aquesta vegada: "Un altre cop em torno a quedar sense tu. Aquesta vegada no et pararé. Et dic adéu, que et vagi genial", conclou l'artista al final de la cançó.

De moment, ni rastre de Rosalía. Des que Rauw Alejandro va treure la cançó aquest dijous, la cantant no s'ha pronunciat sobre el tema ni ha fet cap mena moviment, ni tan sols a les xarxes socials, on sol ser força activa. Caldrà veure si la reacció de l'estrella de la música del moment és respondre a l'artista porto-riqueny amb una altra cançó i quina és la seva versió.