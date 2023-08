Retards a sis línies de Rodalies per un tren avariat a Sitges

L'avaria d'un tren a l'estació de Sitges està provocant problemes. En concret, l'afectació provoca retards ades de dos quarts de deu del matí., segons explica Adif a través d'un breu comunicat.El comboi espatllat es trobavaa la zona del Garraf. Protecció Civil ha activat el pla d'emergènciest en fase de prealerta per aquesta situació. Passat un quart de deu del matí, els tècnics i els serveis d'emergències han pogut retirar el comboi del túnel.Hi havia, que han estat rescatats. Els trens han estat circulant per via única i. Ara s'espera que les línies afectades recuperin gradualment la freqüència de pas habitual.

