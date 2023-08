La inflació creix al juliol un 2,3% i els aliments segueixen augmentant de preu

Quins són els productes que més han augmentat de preu?

Lasegueix augmentant.va créixer unjuliol respecte de l'any passat. També ha crescut fins a quatre dècimes per sobre de la taxa interanual registrada el mes anterior d'aquest any, al juny. Són dades que ha publicataquest divendres al matí.Una de les xifres més significatives és la dels aliments, que no paren d'augmentar de preu. Respecte de l'any passat ha crescut, cinc dècimes més que el 2022.? L'INE ho atribueix a tres productes: les fruites, els olis i greixos, que van augmentar el juliol d'aquest any, davant del descens registrat el mateix mes del 2022.L'entitat espanyolaper a vehicles personals, a l'encariment de vestits i calçats, a l'increment dels paquets turístics i a la pujada dels aliments i les begudes no alcohòliques.Els preus que més van pujar al juliol a Catalunya respecte al mateix mes d'un any abans van ser els dels aliments i(10,1%);(8,2%),(8,1%);(5,7%), i parament (5,2%). La variació interanual de l'IPC al juliol es va situar en el 2,5% a Barcelona, en el 2% a Lleida, en l'1,9% a Tarragona i en l'1,5% a Girona.

