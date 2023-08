⚠️ Precaució a Osona, Garrotxa i Ripollès https://t.co/6VUwIscpjP — Protecció civil (@emergenciescat) August 10, 2023



Vespre de temps violent al nord de. El) ha emès un avís pel risc alt o moderat que apareguin fenòmens extrems des de les 17:56 a les 20:00 d'aquest c. Segons el portal, es podria tractar de precipitacions de pedra de diàmetre superior als 2 cm, o bé de ratxes de vent superiors als 25 m/s. Les comarques afectades són, amb el nivell d'alerta màxim —6 sobre 6— i de lai el, que es posicionen en una franja de perill moderat.ha demanat precaució als ciutadans que es trobin en alguna de les tres comarques. L'avís també podria tractar-se d'esclafits o fins i tot de tornados o mànegues, tot i que són escenaris més improbables. Aquest migdia també s'ha activat el pla Procicat a totes les demarcacions excepte a Barcelona i Girona en aquest cas per una previsió de calor intensa a moltes zones del país.En concret, la zona oest de Catalunya viurà una jornada tòrrida: les previsions assenyalen la, lai el. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de perill de calor molt intensa (escala de cinc sobre sis) per aquestes tres comarques, que poden arribar als 43 graus.L'avís per calor del Meteocat ha començat aquest dimecres i s'allargarà fins divendres. Les comarques delcentren l'avís per calor aquest dimecres; dijous, on es preveu més calor és a lai, sobretot, ai lesi divendres la preocupació es desplaçarà a les comarques de