El temps d'aquest divendres: els termòmetres giren i farà més calor allà on ha fet més fresc

Demà baixarà la temperatura allà on avui pujarà més, és a dir, a l'interior de les Terres de l'Ebre i sud de Ponent. En canvi, pujarà al litoral i prelitoral central i nord.

En general, la jornada es presentarà assolellada.



Possible pluja al Pirineu

Aquest divendres, és a dir, a l'interior de les Terres de l'Ebre i al sud de Ponent. En canvi, la calor serà més sufocant al litoral i prelitoral central i nord.En aquesta línia, i segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (), es poden arribar a assolir els, a la ciutat de Barcelona, i 36 al prelitoral. De fet, aquestes comarques estaran encara divendres en avís per la perillositat de la meteorologia.En general, la pròxima jornada es presentarà amb un, només pertorbada per algun núvol al Delta de l'Ebre, tot i que també poden creuar bandes de núvols alts al Pirineu. De cara a la tarda, la predicció és pràcticament la mateixa. El sol continuarà sent protagonista, però a diferència del matí, veurem com creixen núvols, especialment al Pirineu. De fet, és en eldel Pirineu onDe cara als pròxims dies, tindrem un, potser amb algunsbaixos sobretot diumenge al matí a la costa, i amb núvols d'evolució a la tarda, que podrien deixar algunespecialment cap al sector més oriental del Pirineu, també especialment a finals de setmana. I, finalment, pel que fa a la, però l'ambient encara continuarà sent canicular.

