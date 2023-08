Sexe al tren: l'últim retard de Rodalies el provoquen un revisor excitat i un maquinista indignat

Detall de la incidència on es descriu la trobada sexual a la sala de màquines del tren Foto: Cedida

El rodalies amb sortida de Tortosa i arribada a l'estació de França, de dimecres al vespre va sortir mitja hora tard. És un retard habitual. Els usuaris del comboi de l'R16, una de les línies que fa més quilòmetres i que més incidències acumula, hi estan acostumats. En aquest cas, el tren de les 20:55 de l'va sortir ambdesprés que el maquinista denunciés una trobada entre dos amants a la sala de màquines del rodalies i es negués a posar en marxa el tren. Un dels amants era un interventor de. La companyia ha confirmat l'incident i ha obert un expedient informatiu que podria sancionar el treballador.El maquinista va enganxar l'. L'operari va denunciar l'ii va negar-se a conduir des d'aquella locomotora: l'activitat sexual delss'havia desenvolupat en contacte amb el quadre d'instruments de l'aparell. L'operari va avisar dels fets al seu superior i, horroritzat, va presentar una objecció de consciència a pilotar des de la cabina si no s'hi feia una neteja integral.ha tingut accés al document on es va denunciar la incidènciaFinalment, a l'espera de poder netejar la cabina la companyia ferroviària es va veure obligada a fer un canvi de locomotora. Es va facilitar un comboi de recanvi i els passatgers van poder començar la ruta fins a, sense saber el veritable motiu del 30 minuts de retard. De moment no ha trascendit si l'interventor va completar el torn de feina, però Renfe li ha obert un expedient informatiu. La cabina es va quedar a Tortosa a l'espera de la neteja reclamada pel maquinista.

