El foc engoleix Hawaii: almenys 36 morts en els incendis que arrasen l'arxipèlag

Passenger captures devastating scenes from the wildfires in Lahaina, Hawaii. pic.twitter.com/7C2XqexNE0 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 10, 2023

Apocalyptic scenes in Hawaii.



The tourist town of Lahaina has literally been wiped off the map by the huge fires, fanned by Hurricane Dora, that have hit the archipelago. pic.twitter.com/cY7ePPSiLF — Piyush Thaman (@thamanpiyush) August 9, 2023

. Almenyshan mort en els incendis que. Els forts vents generats per un huracà que també està colpejant les illes han incrementat la potència i perillositat de les flames, que han afectat principalment Maui.No és l'única de les quatre illes que es veu afectada:El foc va avançar molt de pressa, per culpa de l'huracà, i va colpejar amb força habitatges, infraestructures, vehicles i vaixells. Diverses persones, informen els mitjans nord-americans, van saltar al mar per fugir de les flames.per ajudar en les tasques de rescat de víctimes i persones atrapades pels focs. A més, ajudaran en la contenció del foc i de les tasques de reparació de certes vies, com les carreteres, que en certes zones de Maui han quedat impracticables.Les imatges de satèl·lit i dels mitjans aeris que treballen en les tasques d'extinció són esfereïdores. Per ara es desconeix la xifra total de víctimes mortals, ferits i desallotjats.

Altres notícies que et poden interessar