Reivindicant el camí ramader al centre de Prats de Lluçanès

La transhumància i l'ofici de pastor, en perill d'extinció

Les pastures, una vacuna contra els incendis

El ramat d'ovelles travessant Prats de Lluçanès pel camí ramader, aquest dijous al matí. Foto: Irene Giménez

Esbrinar si elque havia de travessar pel centre deresseguint i recuperant el, pujava o baixava de la muntanya. Aquest era el tema de conversa, a primera hora del matí d'aquest dijous, entre els veïns i les veïnes de la capital de la nova comarca, que han matinat per observar l'espectacle a primera línia del carrer o des dels balcons del centre del municipi.L'havia avisat a la població que, pels volts de les 9 del matí, els animals passarien pel poble i ningú s'ho volia perdre. La rumorologia s'anava estenent a mesura que s'acostava l'hora prevista per veure passar el ramat guiat pel pastori el seu incansable gos.La idea inicial dels que esperaven la passada era que el ramat feia la, la migració estacional per buscar noves pastures a la muntanya amb l'arribada de l'estiu., explicava un veí a un grup de persones que preguntaven si els animals tot just es dirigien a les cotes altes., exclamava un altre mentre advertia que ho feien en "el dia de més calor" de les dues últimes setmanes Mentrestant, als'hi anaven aplegant curiosos, alguns més impacients que d'altres: "Diuen que alguna vegada han arribat a passar pels volts de les 10 del matí", apuntava una veïna. Però no, en aquesta ocasió, tot anava rodat amb les previsions del consistori. A les 9.17 hores s'avisava que el ramat ja entrava al municipi, i pocs minuts després, les primerestreien el cap pel centre de Prats, amb en Jordi al capdavant saludant a tothom que s'havia aplegat per donar-li la benvinguda. Es palpava l'essència del, d'unes pràctiques i tradicions en perill d'extensió.L'espectacle estava servit, i la pregunta de si pujaven o baixaven de la muntanya, ja tenia resposta:, exclamava el pastor. Preguntat per, explicava que el seu ramat no fa la transhumància sinó una versió més curta d'aquesta, anomenada, moviments estacionals d'un recorregut que, en general, no supera els 100 quilòmetres de distància. En aquest cas, en Jordi, que havia iniciat el camí amb els animals a principis de juliol des de, va portar les ovelles fins a la zona del, a l'extrem oest del Lluçanès tocant amb el Berguedà."Ja hi teníem una part del ramat, i per acabar l'herba més de pressa, a principis de juliol vam portar-hi la resta":. Els tempos són els que toquen i remarca que no han tornat abans d'hora per lai la possible falta d'aliment tal com s'especulava minuts abans entre el veïnatge de Prats:, apunta.D'altra banda,una part del ramat tornarà a enfilar el camí ramader. El pastor explica que abans feia un altre recorregut, però "ara hi han tancat vaques, s'han complicat més els passos, i hem recuperat aquesta ruta que travessa Prats".Cada vegada hi haque enfilin el camí de laamb els ramats. En Jordi apunta que "cada cop hi ha menys ramats" perquè. Un dels motius és que "els que ho feien s'han jubilat" i falta. "Els beneficis també són molt justos", lamenta en Jordi, que porta tota una vida dedicant-s'hi:L'i la, juntament amb la gestió forestal , són activitats clau per mantenir eli evitar que aquest evolucioni cap a unamb potencial per cremar ràpidament en un, i més en un context deestructurals.En Jordi comparteix la idea de la importància de lestambé en aquest context, però crítica que amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures i l'augment del perill d'incendisi lamenta que. "La burocràcia se'ns està menjant", conclou.