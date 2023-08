Col·lapsa l'escala interior d'un edifici del Poblenou de Barcelona

. L'ed'un bloc de pisos de lai s'ha esfondrat aquest dijous al migdia. Segons ha avançat Betevé, la infraestructura estava en obres per una reforma que necessitava per estar en males condicions.L'esfondrament s'ha produït al voltant de les dues del migdia, moment en el qual els Bombers de Barcelona han rebut l'avís., els agents d'emergències han arribat en pocs minuts. L'accident no ha provocat cap ferit i només s'han lamentat desperfectes materials.A partir d'ara,, una de les més concorregudes de tot el barri i es revisarà l'edifici per veure si hi ha altres esquerdes, problemes estructurals o zones de l'escala en diferents pisos que poden repetir aquest incident.

