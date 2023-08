Cap sanció en un any per incomplir el decret d'estalvi energètic

Un any de decret llei

El Govern ha fet prop deper vigilar el compliment deldurant el primer any en vigor de la mesura, segons dades del Departament d'Empresa i Treball. Les actuacions es van fer entre l'1 de setembre del 2022 i el 30 de juny del 2023 i han constatat que lahan complert la normativa.Ara bé, també s'han detectaten alguns establiments i que en alguns casos els de més de 1.000 metres quadrats no disposen del cartell informant de la temperatura en el seu local. Fins al moment el Govern, però començarà a posar-ne als qui no compleixin les mesures. Les multes poden ascendirEmpresa i Treball ha detallat que amb les actuacions ha obtingut informació referent al sistema de tancament de portes dels establiments, la limitació de la temperatura de l'aire, i l'ús de cartells o pantalles informatives. En els casos en que s'han trobat incompliments, el departament ha fet requeriments per tal que se solucionin. Pel que fa a les sancions, les lleus poden enfilar-se fins a 5.000 euros i les greus fins a 100.000 euros.El decret llei per estalviar energia, impulsat pel govern espanyol, va entrar en vigor fa un any i té com a mesura estrella laa l'estiu i a 19 graus a l'hivern.L'executiu de l'Estat tenia la intenció que servís peri complir amb els objectius que marca Brussel·les. El control de temperatura s'aplica a l'administració pública, comerços, supermercats, espais culturals, cinemes, teatres i estacions de transports.En canvi, estan exempts els hospitals, centres educatius, perruqueries i habitacions d'hotel, que es consideren un espai privat. Un altre dels canvis a aplicar a és l'obligació d'a les 22.00 h.