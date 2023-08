Cop dur per al Madrid: Courtois s'haurà d'operar del genoll esquerre

El porter belga del Reial Madrid,de la temporada 2023-2024 després de patir aquest dijous una greudurant l'entrenament de l'equip, segons va confirmar el conjunt madridista."Després de les proves realitzades al nostre jugador Thibaut Courtois se li ha diagnosticat un trencament del lligament creuat anterior del genoll esquerre. El jugadoren els pròxims dies", ha assenyalat el club a través d'un comunicat.De moment, el Reial Madrid no ha volgut mullar-se sobre el període de baixa del porter internacional, encara que el tipus de la lesió fa indicar que, en el millor dels casos, estarà, per la qual cosa no tornaria ja fins al 2024.Aquesta lesió suposa un contratemps per a l'equip de, que perd durant molt de temps al seu porter titular, clau en els últims èxits i un pilar vital en la defensa, per la qual cosa el club madridista ha de decidir si acudeix al mercat a la recerca d'un substitut o confia en l'ucraïnès

