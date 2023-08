Aquest és el projecte que durà la Masia del Barça a l'Àsia Central

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Elha anunciat que arribarà a l'gràcies al projecte, després de signar un acord de col·laboració amb Jalgroup Asia, una empresa de promoció del futbol i de la cultura esportiva al Kirguizstan. Així, el club blaugrana continua amb l'amb l'objectiu deEl projecte consisteix a construir—una a la ciutat dei una altra a, la capital del país—,—tots dos negocis a la capital, també—. La finalitat ésdel club entre els més joves del territori, a banda d'oferir-hiD'altra banda, l'acord entre el FC Barcelona i el Jalgroup Asia també suposa un gran. Fins ara, encara no s'havia construït una escola de futbol del club a l'Àsia Central. Ara bé, si s'engloben dins la regió Àsia-Pacífic, les noves acadèmies seran la número 11 i 12, respectivament, on ja n'hi ha cinc al, quatre ai una aEls jugadors de les dues noves Barça Academy de l'Àsia Central podran, com per exemple lai la. Alhora, aquestes competicions completen elde les acadèmies i impulsen l'dels seus integrants en l'àmbit internacional.Per donar la benvinguda de la marca Barça a l'Àsia Central, s'ha organitzat elun partit delcontra elalde la ciutat de Bishkek. A més a més, està previst que participin en l'esdeveniment exjugadors com ara, entre molts d'altres. Per tant, els seguidors del Barça del Kirguizstan tindran l'oportunitat de gaudir del joc i del mestratge d'estrelles que han fet gran el club.