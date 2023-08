Un detingut a Martorell per portar gairebé nou quilos de marihuana al cotxe

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns aun home que transportava en cotxe prop de 9 quilos de cabdells de marihuana. Segons la policia, els agents van observar un vehicle amb un sol ocupant que circulava de forma erràtica per una zona residencial de MartorellEls fets van passar el dilluns 7 d'agost. A causa de la conducta, els agents van seguir el vehicle i a la sortida de Martorell el van aturar. Allà, van escorcollar el cotxe, que desprenia una forta olor de. Al maleter hi van localitzar tres bosses termo segellades amb prop de nou quilos de cabdells de marihuana, que tenen un valor d'unsPer aquest motiu, les autoritats van detenir l'home, de, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i per la presumpta autoria en un delicte de tràfic de drogues. L'arrestat va passar a disposició del[plantilla virals]